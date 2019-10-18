2019-10-18T08:36:08+03:00
Происшествия

В Томском районе черные лесорубы спилили хвойные на 180 тысяч рублей

Они погубили несколько кедров, елей и пихт
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Полиция задержала группу из троих подозреваемых в незаконной рубке леса. Как сообщает УМВД по Томской области, орудовали древесные браконьеры в окрестностях деревни Итатка. Трое местных жителей 1973, 1977 и 1978 годов рождения сумели в вечернее время поживиться древесиной ценных пород.

«Подозреваемые, находясь в квартале 26 выделе 4 Александровского урочища Прикульского участкового лесничества Корниловского лесничества Томской области, совершили незаконную рубку деревьев, а именно: 11 деревьев породы «кедр», 9 деревьев породы «ель», 3 дерева породы «пихта» на общую сумму свыше 180 000 рублей», - говорится в сообщении на сайте региональной полиции.

Следственный отдел по Томскому району возбудил уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Виновных могут лишить свободы на срок до семи лет.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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