Самым популярным месяцем для свадеб у томичей в 2019 году стал август

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-18T08:00:23+03:00

С начала года поженились 5,5 тысяч пар

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Интересную статистику подготовил областной департамент ЗАГС. По точным подсчетам с января по сентябрь свадьбу сыграли 5,5 тысяч пар новобрачных. Оказалось, что свадеб в нашем регионе в полтора раза больше, чем разводов — 5481 актов о заключении брака против 3584 разводов.

Самым популярным свадебным месяцем стал август — поженились 1050 пар. Свою роль сыграли красивые даты в сочетании с 2019 годом. Больше всего бракосочетаний зарегистрировано в Томске — 3966, в других городах и районах региона — 1515.

Также органы ЗАГС зарегистрировали 322 брака с иностранными гражданами 25 государств: 302 — ближнего зарубежья (137 — Казахстана, 46 — Азербайджана, 40 — Узбекистана, 30 — Кыргызстана, 26 — Таджикистана, 7 — Армении, по 5 — Грузии и Украины) и 20 — дальнего зарубежья (5 — Германии, 2 — Италии, по одному — Алжира, Бельгии, Венгрии, Греции, Израиля, КНР, Камеруна, Кореи, Словакии, США, Турции, Чехии, Югославии).

ИСТОЧНИК KP.RU