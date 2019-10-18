2019-10-18T07:43:52+03:00
Есть работа!

Ноябрьские мини-каникулы ожидают томичей в честь праздника

Как будем отдыхать в связи с Днем народного единства
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Этот праздник один из самых молодыхЭтот праздник один из самых молодыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2019 году у нас появятся сразу три ноябрьских дня, свободных от работы. День народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября. А перед ним следуют два выходных 2 и 3 ноября. В итоге, получаем вот такие мини-каникулы: 2 ноября суббота, 3-е воскресенье и 4-е понедельник (собственно, сам праздник). Вполне можно планировать небольшую поездку, даже в другой город, чтобы набраться впечатлений и положительных эмоций.

Для тех, кто останется на праздник в Томске, будет интересно посетить митинг-концерт, который состоится 4 ноября, в 11.00 на площади Новособорной перед СФТИ.

Справка «КП»:

День народного единства – праздник один из самых молодых, и его история связана с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, и гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль, после чего сдался.

В День народного единства в разных городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Например, акция «Мы едины»! Участники записывают себя на видео и размещают его в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #мыедины, а после отмечают друзей, чьё имя начинается на последнюю букву их имени, передавая эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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