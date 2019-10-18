Студент из Томска разработал приложение для логистических компаний

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-18T07:02:38+03:00

Идея создания программы у Никиты возникла более года назад.

К сентябрю 2020 года продукт будет полностью готов к работе по всей стране

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Студент третьего курса ТГАСУ Никита Таскин создал платформу для управления и доступа ко многим курьерским службам. Это приложение поможет автоматизировать работу логистических компаний, чей бизнес связан с доставкой под названием ТАСЛ.

«Инновационность идеи – в создании «эко-системы», включающей в себя мобильное приложение для курьера, для клиентов, веб-приложение администратора сервиса, сервер приложений системы, базу данных и систему управления базами данных. Быстрое взаимодействие всех частей сервиса между собой помогает наладить работу и решить проблемы как экспресс-доставки, так и бизнес-процессов компаний, занимающихся логистикой», - сообщили в пресс-службе вуза.

Идея создания программы у Никиты возникла более года назад. Он получил поддержку на федеральном уровне. Проект уже вышел за пределы Томска и к сентябрю 2020 года будет полностью готов к работе. Один из его сегментов (логистика на заводе) уже реально работает.

ИСТОЧНИК KP.RU