2019-10-18T07:02:38+03:00
Умные вещи

Студент из Томска разработал приложение для логистических компаний

К сентябрю 2020 года продукт будет полностью готов к работе по всей стране
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Идея создания программы у Никиты возникла более года назад.Идея создания программы у Никиты возникла более года назад.
Изменить размер текста:

Студент третьего курса ТГАСУ Никита Таскин создал платформу для управления и доступа ко многим курьерским службам. Это приложение поможет автоматизировать работу логистических компаний, чей бизнес связан с доставкой под названием ТАСЛ.

«Инновационность идеи – в создании «эко-системы», включающей в себя мобильное приложение для курьера, для клиентов, веб-приложение администратора сервиса, сервер приложений системы, базу данных и систему управления базами данных. Быстрое взаимодействие всех частей сервиса между собой помогает наладить работу и решить проблемы как экспресс-доставки, так и бизнес-процессов компаний, занимающихся логистикой», - сообщили в пресс-службе вуза.

Идея создания программы у Никиты возникла более года назад. Он получил поддержку на федеральном уровне. Проект уже вышел за пределы Томска и к сентябрю 2020 года будет полностью готов к работе. Один из его сегментов (логистика на заводе) уже реально работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объем выдач ипотеки ВТБ в Томской области превысил 2 миллиарда рублей
Жители Томской области смогут пользоваться интернетом на переправе «Стрежевой»
Библиотекари Томска осваивают новые компетенции
ТГУ узнает, какими социальными сетями пользуются томичи
Томичи стали бронзовыми призерами в финале Кубка России по бочча
Главбух детского сада в Томской области незаконно перевела себе 1,3 млн рублей
Прокуратура закрыла томский сайт, который получил 5 млн рублей от покупателей
По требованию прокуратуры Томска суд запретил доступ к 10 интернет-страницам
Сотрудница Томского онкодиспансера осуждена за махинации с зарплатой
В Томском районе черные лесорубы спилили хвойные на 180 тысяч рублей
10 томских школьников получат денежные премии
Самым популярным месяцем для свадеб у томичей в 2019 году стал август
Ноябрьские мини-каникулы ожидают томичей в честь праздника
В этом году в Томской области родились две тройни
Томичи смогут купить на «Золотой осени» сырные конфеты и напитки из дикоросов
Порнографическое видео с несовершеннолетним размещал в Интернете житель Томской области
Экологический танцевальный флешмоб впервые пройдет в Томске
В Томске столкнулись две «Газели»: одна из них скорая помощь
На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей
Арест сроком на 20 суток, штраф и обязательные работы получила женщина из Томской области
Президентские выплаты на первенца получают более 3000 семей Томской области
Томский театр «Индиго» открывает новый сезон и приглашает на экскурсию
Первые квартиры для расселения аварийного жилья по нацпроекту закупили В Томской области