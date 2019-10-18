2019-10-18T06:48:06+03:00
Общество

В этом году в Томской области родились две тройни

А также появились на свет 132 пары двойняшек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Появление тройни - трижды радостное событиеПоявление тройни - трижды радостное событиеФото: "КП" Архив
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По информации департамента ЗАГС Томской области за 9 месяцев в нашем регионе зарегистрировали 8 139 новорожденных. С января по сентябрь у томичей появились 4146 мальчиков и 3943 девочки, 132 пары двойняшек и две тройни.

5948 рождений зарегистрировано в семьях, в которых родители состоят в браке. Первенцами в семейных союзах стали 3015 новорожденных, вторыми детьми — 3023 ребенка, третьими и более — 2015 малышей.

Самыми популярными именами у родителей новорождённых мальчиков и девочек в Томской области стали Артём (219), Михаил (203), Александр (185), Дмитрий (168), Максим (149), а также София/Софья (249), Виктория (139), Анна (137), Алиса (133), Анастасия (133). Среди редких имён, выбранных родителями, — Денис, Игнат, Иннокентий, Никифор, Агафья, Зоя, Лариса и Людмила.

Всего за девять месяцев сотрудники органов ЗАГС Томской области зарегистрировали в «Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния» 28 866 актов, исполнили 127 350 запросов организаций и граждан, а также выдали более 10 тысяч справок и свыше 27 тысяч повторных свидетельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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