2019-10-18T05:42:38+03:00
Дом. Семья

Томичи смогут купить на «Золотой осени» сырные конфеты и напитки из дикоросов

В этом году пищевики приготовили еще более удивительные угощения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На ярмарке во Дворце можно будет попробовать новинки от томских пищевиков и гостей из соседних регионовНа ярмарке во Дворце можно будет попробовать новинки от томских пищевиков и гостей из соседних регионовФото: Алена ГУСЕВА
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Сегодня 18 октября, в 11 часов во Дворце зрелищ и спорта откроется XXI Межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай – 2019».

Выставка соберет порядка 200 компаний-пищевиков и сельхозпредприятий из Томской области и соседних регионов.

В течение двух дней, 18-19 октября, томичам презентуют лучшие достижения сельского хозяйства и «пищевки», а также огромный ассортимент продуктов, включая оригинальные деликатесы — сырные конфеты и чаговое варенье.

В выставке примут участие практически все районы Томской области. Так, Верхнекетский район привезет продукцию из дикоросов: от замороженной морошки до сушеных грибов. Изюминкой этого года станут варенье без сахара на березовом соке и напитки из гриба чаги.

Кожевниковцы презентуют мясную и молочную продукцию (в том числе, сыры из козьего сыра) и хлеб, приготовленный на опаре. На стенде район разместит оригинальные украшения из соломы, дерево из пшеницы, макет мельницы, украшенный съедобной выпечкой.

Изделиями декоративно-прикладного искусства будет отличаться экспозиция Чаинского района: здесь можно будет приобрести кукол ручной работы. Необычное оформление выставочного стенда — экспозицию из осенних листьев и грибов — планируют молчановцы.

Асиновский, Кривошеинский, Томский, Зырянский, Первомайский, Шегарский районы представят молочную продукцию, сыры, мясо, копчености, полуфабрикаты, мед, хлебобулочные изделия. Особенностью экспозиции Шегарского района станет свежая клубника.

Кроме того, на выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай-2019» запланирована разнообразная развлекательная программа для взрослых и детей — конкурсы, мастер-классы, дегустации, спектакли Театра куклы и актера «Скоморох».

На площади перед Дворцом зрелищ и спорта традиционно развернется выставка сельхозтехники, где будет представлено 27 машин: трактора, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, телескопические погрузчики, мини-погрузчики, поливальная машина, опрыскиватель растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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