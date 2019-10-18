Порнографическое видео с несовершеннолетним размещал в Интернете житель Томской области

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-18T04:53:18+03:00

Теперь мужчина ответит по закону за свои "режиссерские" наклонности Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Томской области расследует уголовное дело 60-летнего жителя города Стрежевой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в изготовлении порнографических материалов и размещении их в сети Интеренет. Причем, видео снято с несовершеннолетним, а это уже статья 242.1 УК РФ.

По предварительным данным, обвиняемый, у себя в квартире, в Стрежевом, склонил знакомого подростка к совершению действий сексуального характера, совершив при этом их видеосъемку. По данным следствия, это произошло в период с 2016 года по август 2019 года. В последствии мужчина разместил это видео в сети «Интернет».

14 октября 2019 подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинение за содеянное преступление и заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU