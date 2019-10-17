Экологический танцевальный флешмоб впервые пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-17T13:13:11+03:00

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20 октября на площади Новособорной состоится танцевальный флешмоб. Он посвящен экологии и призван привлечь внимание людей к раздельному сбору отходов. Его девиз «Лучше плясать, чем мусор бросать!»

Принять участие в празднике приглашают детей и взрослых. Им расскажут обо всех правилах раздельного сбора и переработки бытовых отходов. На флешмобе будет организована выставка парка спецтехники регионального оператора: каждую машину для перевозки ТКО можно будет рассмотреть максимально подробно и даже забраться внутрь.

Также в мероприятии примут участие томские школы, студенческие коллективы и экологические движения. Всех томичей ждут мастер-классы, эко-подарки и ярмарка. Начало в 12:40.

ИСТОЧНИК KP.RU