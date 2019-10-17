2019-10-17T11:58:54+03:00
Происшествия

В Томске столкнулись две «Газели»: одна из них скорая помощь

Водитель проигнорировал дорожный знак
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня, 17 октября около 11:55 на пересечении улиц Водяная и Бердская, произошло столкновение. Как сообщили в УМВД по Томской области, дорогу не поделили два транспортных средства: «ГАЗ-2752» и «ГАЗ-2250» (Скорая помощь). По предварительной информации, 41-летний водитель «скорой» 1978 не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу». В результате автомобили столкнулись. Два пассажира служебного авто – женщины, 1969 и 1997 года рождения были осмотрены врачами. Госпитализация им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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