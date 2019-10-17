2019-10-17T11:43:16+03:00
Здоровье

На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей

В два раза больших молодых специалист пожелали работать на станции в этом году
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Они уже были на выездах и знакомы с работой врача «03»Они уже были на выездах и знакомы с работой врача «03»Фото: "КП" Архив
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Областное автономное госучреждение «Станция скорой медицинской помощи» пополнилась кадрами. Об этом сообщили в облздраве. Если в прошлом году на работу трудоустроились 36 молодых фельдшеров, то в этом 36. Все они – выпускники томского медколледжа.

Бывшие студенты уже проходили практику на выездах и знакомы с работой врача «03». Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов, всего с начала 2019 года на томскую «скорую» трудоустроились 77 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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