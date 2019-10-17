На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей
В два раза больших молодых специалист пожелали работать на станции в этом году
Они уже были на выездах и знакомы с работой врача «03»Фото: "КП" Архив
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Областное автономное госучреждение «Станция скорой медицинской помощи» пополнилась кадрами. Об этом сообщили в облздраве. Если в прошлом году на работу трудоустроились 36 молодых фельдшеров, то в этом 36. Все они – выпускники томского медколледжа.
Бывшие студенты уже проходили практику на выездах и знакомы с работой врача «03». Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов, всего с начала 2019 года на томскую «скорую» трудоустроились 77 медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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