2019-10-17T11:34:28+03:00
Общество

Арест сроком на 20 суток, штраф и обязательные работы получила женщина из Томской области

Такой перечень наказаний «заработала» алиментщица, не желающая платить денежные средства на содержание ребенка
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Жительница с Молчаново Томской области задолжала на содержание ребенка более 500 тыс. рублей. Так как женщина не предпринимала мер к погашению долга, судебные приставы составили в отношении нее протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) и направили его в суд. Суд назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Томской области

Также добавляется, что время заседания суда гражданка вела себя некорректно по отношению к судье, за что была привлечена к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС) и дважды оштрафована в общей сложности на 1500 рублей.

Из-за того, что женщина не оплатила штрафы, в отношении нее приставы составили протоколы об административном правонарушении по ч.1.ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), которые также направили в суд. В результате ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за каждое правонарушение.

После нахождения под арестом гражданке предстоит отбывать 80 часов обязательных работ. Если она после этого не предпримет меры к погашению долга по алиментам, в отношении нее будет применена уголовная статья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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