Президентские выплаты на первенца получают более 3000 семей Томской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-17T10:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томской области выплату на первого ребенка получают 3514 семей, в их числе 956 пособий начислено в 2019 году и выплачивается в рамках национального проекта «Демография». Расходы федерального бюджета на предоставление выплаты уже составили 306,3 млн рублей.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, в 2020 году в закон об этой выплате вступят в силу поправки.

«Пособие до достижения ребенком трехлетнего возраста смогут получать семьи, чей доход будет ниже двукратной величины прожиточного минимума, — уточнила Киняйкина. — Сегодня ежемесячную выплату получают семьи с доходом не выше 1,5 размера прожиточного минимума до достижения ребенком полутора лет».

Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обратиться за ней в течение первых шести месяцев, если позже – со дня обращения. Подать документы можно через многофункциональный центр «Мои документы» или районный центр социальной поддержки населения по месту жительства. Для оформления потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы о доходах семьи за последние 12 месяцев, реквизиты банковского счета для зачисления пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU