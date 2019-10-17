2019-10-17T09:19:58+03:00
Доступное жилье

Первые квартиры для расселения аварийного жилья по нацпроекту закупили В Томской области

Всего на реализацию программы в бюджете предусмотрено свыше 5 миллиардов рублей
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселение аварийного жилья запланировано в Томске, Асиновском и Чаинском районах.

В Асиновском районе завершены процедуры по закупке 10 квартир, куда заедут 25 асиновцев. Квартиры приобретены в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», сообщается на сайте администрации Томской области.

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрия Ассонова, Асиновский район первым завершил конкурс по закупке квартир для граждан, расселяемых из аварийного жилья. С победителем торгов заключен контракт на общую сумму 18 миллионов рублей.

В Томске объявлены аукционы по приобретению 62 квартир на сумму 151 млн рублей. Всего в этом году в областном центре планируется расселить 302 аварийные квартиры, в которых проживают 860 человек.

Также сообщается, что в Чаинском районе, где в рамках нацпроекта планируется расселить семь аварийных квартир, продолжается заключение соглашений с жильцами и подготовка конкурсной документации.

До 2024 года по нацпроекту также планируется расселить аварийное жилье в Каргасокском и Томском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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