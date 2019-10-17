2019-10-17T08:29:14+03:00
Общество

Теплоход с серьезными нарушениями перевозил пассажиров в Томске

Загруженность пассажирами была увеличена почти в два раза
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Прогулки по реке Томи на теплоходе «Надежда-2» совершались несколько раз в день. В рейс, длительностью полчаса, пассажиры отправлялись с набережной реки в районе улицы Карла Маркса, 2.

Томская транспортная прокуратура проверила, как данный прогулочный теплоход перевозил пассажиров и выявила серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что один из индивидуальных предпринимателей во время прогулочного рейса осуществил перевозку пассажиров на судне «Надежда-2» в г. Томске с практически двукратным превышением нормы максимальной пассажировместимости: вместо 44 пассажиров, разрешенных к перевозке лицензионными требованиями и документами на судно, фактически было перевезено не менее 70 человек», — говорится в сообщении.

Также известно, что нарушитель привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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