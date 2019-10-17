На Всероссийском конкурсе участковых Томскую область будет представлять смелая девушка

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-17T08:35:25+03:00

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По результатам голосования второго этапа конкурса «Народный участковый - 2019» лидировала Ксения Коваленко, старший лейтенант полиции.

Отметим, что проект «Народный участковый» - пример взаимодействия органов внутренних дел и общества. Также это популяризация одной из самых важных профессий.

Для того чтобы получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте томской полиции была размещена информация об участковых уполномоченных, принимающих участие во втором этапе конкурса.

По результатам голосования, которое проходило с 7 по 16 октября определился лучший участковый, который будет представлять Томскую область на Всероссийской уровне –ею стала Ксения Константиновна.

Справка КП:

Ксения КоваленкоФото: из открытых источников

Ксении Коваленко 27 лет. Она служит в полиции с 2014 года, в должности участкового с 2017 года. Ксения курирует 29-й участок Ленинского района, где проживает 4500 граждан.

На данной территории отсутствуют притоны и точки реализации наркотических веществ, незаконной торговли спиртным. Старшего лейтенанта отличают высокая работоспособность, хорошее знание нормативно-правовой базы и грамотное применение ее в работе, служба без нареканий и активное участие в жизни территории.

Своим главным достижением Ксения считает уважение жителей обслуживаемого участка, а также наставничество и работу со стажерами на должность участкового уполномоченного полиции.

Поддержим нашу землячку!

Третий, финальный этап этого конкурса проводится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября. Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU