2019-10-17T08:35:25+03:00
Общество

На Всероссийском конкурсе участковых Томскую область будет представлять смелая девушка

Именно она стала лидером народного голосования среди уполномоченных полиции
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По результатам голосования второго этапа конкурса «Народный участковый - 2019» лидировала Ксения Коваленко, старший лейтенант полиции.

Отметим, что проект «Народный участковый» - пример взаимодействия органов внутренних дел и общества. Также это популяризация одной из самых важных профессий.

Для того чтобы получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте томской полиции была размещена информация об участковых уполномоченных, принимающих участие во втором этапе конкурса.

По результатам голосования, которое проходило с 7 по 16 октября определился лучший участковый, который будет представлять Томскую область на Всероссийской уровне –ею стала Ксения Константиновна.

Справка КП:

Ксения Коваленко Фото: из открытых источников

Ксения КоваленкоФото: из открытых источников

Ксении Коваленко 27 лет. Она служит в полиции с 2014 года, в должности участкового с 2017 года. Ксения курирует 29-й участок Ленинского района, где проживает 4500 граждан.

На данной территории отсутствуют притоны и точки реализации наркотических веществ, незаконной торговли спиртным. Старшего лейтенанта отличают высокая работоспособность, хорошее знание нормативно-правовой базы и грамотное применение ее в работе, служба без нареканий и активное участие в жизни территории.

Своим главным достижением Ксения считает уважение жителей обслуживаемого участка, а также наставничество и работу со стажерами на должность участкового уполномоченного полиции.

Поддержим нашу землячку!

Третий, финальный этап этого конкурса проводится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда" с 1 по 10 ноября. Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологический танцевальный флешмоб впервые пройдет в Томске
В Томске столкнулись две «Газели»: одна из них скорая помощь
На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей
Арест сроком на 20 суток, штраф и обязательные работы получила женщина из Томской области
Президентские выплаты на первенца получают более 3000 семей Томской области
Томский театр «Индиго» открывает новый сезон и приглашает на экскурсию
Первые квартиры для расселения аварийного жилья по нацпроекту закупили В Томской области
Теплоход с серьезными нарушениями перевозил пассажиров в Томске
В Томской области в сентябре больше всего подорожали огурцы
Умный гаджет Timeflip создали томские разработчики
Цех по переработке резины загорелся в Томске
В Томске вновь пройдут чемпионаты WorldSkills для молодежи и профи 50+
Ко Дню народного единства томичи напишут Большой этнографический диктант
В томском Горсаду будет восстановлено озеро
Назначен новый председатель Арбитражного суда Томской области
Томский вахтовик Дмитрий Первышин, пропавший в Нижнем Тагиле, найден живым
Библиотекари из Томской области поборются за звание лучшего в стране
ГИБДД советует томичам "переобувать" свои автомобили в зимние шины
Работодатели рассказали, каких навыков не хватает топ-менеджерам Томска
В Томскую область отправили 56 «сырных» коров из Дании
Онкобольной девочке из Томска необходимо лекарство, чтобы жить
Томские ученые уже полвека успешно изучают атмосферную оптику
Как выйти на рынки будущего расскажут в Томске
В Томской области пожарные четыре часа тушили два деревянных дома
3-летний ребенок сбит «Ладой» на Мичурина в Томске
Подготовка к новогодним праздникам началась в Томске