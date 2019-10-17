2019-10-17T08:04:35+03:00
Экономика

В Томской области в сентябре больше всего подорожали огурцы

Кроме того, заметно выросла стоимость обучения в учреждениях среднего профессионального образования
Антонина Ленская
Поделиться:
Сезон прошел, и цены на зелень начали растиСезон прошел, и цены на зелень начали растиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По информации Томскстата, индекс потребительских цен в сентябре по отношению к августу 2019 года составил 100 %, с начала года – 102,8 %. (Для сравнения: в сентябре 2018 года – 100 %, с начала 2018-го – 102,6 %). Цены на продовольственные товары в минувшем месяце снизились в среднем на 0,3 %. Существенно снизились цены на некоторые овощи и фрукты: картофель (на 34,6 %), лук репчатый (31,3 %), морковь (30,7 %), свекла столовая (25,6 %), капуста белокочанная (13,3 %), виноград (12,2 %). В то же время ощутимо подорожали огурцы свежие (на 46,4 %), апельсины (10,1 %), гречневая крупа-ядрица (6,4 %).

Цены на непродовольственные товары за тот же период выросли в среднем на 0,1 %, услуги – на 0,4 %. Особенно заметно подорожали проживание в студенческом общежитии – на 40,3 %; обучение в образовательных организациях среднего профобразования – на 39,8 %; поездка на отдых в Таиланд – на 23,2 %.

В свою очередь, в сентябре подешевели полеты в салоне эконом-класса (рейс Томск-Москва) – на 19,4 %, а также проезд в плацкартном и купейном вагонах скорого фирменного поезда дальнего следования (Томск-Москва) – соответственно на 16,4 % и 13,3 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологический танцевальный флешмоб впервые пройдет в Томске
В Томске столкнулись две «Газели»: одна из них скорая помощь
На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей
Арест сроком на 20 суток, штраф и обязательные работы получила женщина из Томской области
Президентские выплаты на первенца получают более 3000 семей Томской области
Томский театр «Индиго» открывает новый сезон и приглашает на экскурсию
Первые квартиры для расселения аварийного жилья по нацпроекту закупили В Томской области
Теплоход с серьезными нарушениями перевозил пассажиров в Томске
На Всероссийском конкурсе участковых Томскую область будет представлять смелая девушка
Умный гаджет Timeflip создали томские разработчики
Цех по переработке резины загорелся в Томске
В Томске вновь пройдут чемпионаты WorldSkills для молодежи и профи 50+
Ко Дню народного единства томичи напишут Большой этнографический диктант
В томском Горсаду будет восстановлено озеро
Назначен новый председатель Арбитражного суда Томской области
Томский вахтовик Дмитрий Первышин, пропавший в Нижнем Тагиле, найден живым
Библиотекари из Томской области поборются за звание лучшего в стране
ГИБДД советует томичам "переобувать" свои автомобили в зимние шины
Работодатели рассказали, каких навыков не хватает топ-менеджерам Томска
В Томскую область отправили 56 «сырных» коров из Дании
Онкобольной девочке из Томска необходимо лекарство, чтобы жить
Томские ученые уже полвека успешно изучают атмосферную оптику
Как выйти на рынки будущего расскажут в Томске
В Томской области пожарные четыре часа тушили два деревянных дома
3-летний ребенок сбит «Ладой» на Мичурина в Томске
Подготовка к новогодним праздникам началась в Томске