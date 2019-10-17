В Томской области в сентябре больше всего подорожали огурцы

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-17T08:04:35+03:00

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По информации Томскстата, индекс потребительских цен в сентябре по отношению к августу 2019 года составил 100 %, с начала года – 102,8 %. (Для сравнения: в сентябре 2018 года – 100 %, с начала 2018-го – 102,6 %). Цены на продовольственные товары в минувшем месяце снизились в среднем на 0,3 %. Существенно снизились цены на некоторые овощи и фрукты: картофель (на 34,6 %), лук репчатый (31,3 %), морковь (30,7 %), свекла столовая (25,6 %), капуста белокочанная (13,3 %), виноград (12,2 %). В то же время ощутимо подорожали огурцы свежие (на 46,4 %), апельсины (10,1 %), гречневая крупа-ядрица (6,4 %).

Цены на непродовольственные товары за тот же период выросли в среднем на 0,1 %, услуги – на 0,4 %. Особенно заметно подорожали проживание в студенческом общежитии – на 40,3 %; обучение в образовательных организациях среднего профобразования – на 39,8 %; поездка на отдых в Таиланд – на 23,2 %.

В свою очередь, в сентябре подешевели полеты в салоне эконом-класса (рейс Томск-Москва) – на 19,4 %, а также проезд в плацкартном и купейном вагонах скорого фирменного поезда дальнего следования (Томск-Москва) – соответственно на 16,4 % и 13,3 %.

ИСТОЧНИК KP.RU