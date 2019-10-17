Умный гаджет Timeflip создали томские разработчики

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-17T07:57:20+03:00

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Трекер создали инженеры российско-сингапурского стартапа. Timeflip представляет собой додекаэдр со встроенным смартдатчиком. Каждая из 12 граней соответствует конкретной типовой задаче. Достаточно положить гаджет на рабочий стол рядом с ноутбуком и пользоваться им в течение рабочего дня. Так, если вы занимаетесь чтением электронной почты, нужно повернуть Timeflip соответствующей гранью вверх — тогда устройство начнет фиксировать время, затраченное на выполнение этой конкретной задачи.

Когда с электронными письмами покончено, можно сделать паузу, при этом снова необходимо повернуть гаджет — на этот раз другой гранью вверх. В результате к концу дня во внутренней памяти устройства накопится точная статистика выполнения задач. Посмотреть ее можно на экране смартфона, скачав приложение в App Store или Google Play.

Следует отметить, что Timeflip очень прост в настройке. Сначала нужно поместить батарейку в смартчип, а сам чип — в кубик. Узнать больше о «кубике2 можно в компании разработчика DI Labs.

ИСТОЧНИК KP.RU