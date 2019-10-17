Цех по переработке резины загорелся в Томске

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-17T07:52:22+03:00

Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

Возгорание произошло в четверг, 17 октября рано утром в цехе по дроблению резины на улице Ивановского

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В 07:23 в пожарно-спасательную службу МЧС России в Томске поступило сообщение о возгорании в производственном здании каркасного типа на улице Ивановского, 4 строение 16.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши здания. В результате пожара в цехе частично обгорела линия дробления, обгорели колеса и резиновая крошка. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар был ликвидирован в 08:35. Пострадавших нет, причина возникновения огня устанавливается. В тушении пожара было задействовано 30 человек и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU