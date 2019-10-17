Цех по переработке резины загорелся в Томске
В 07:23 в пожарно-спасательную службу МЧС России в Томске поступило сообщение о возгорании в производственном здании каркасного типа на улице Ивановского, 4 строение 16.
«На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши здания. В результате пожара в цехе частично обгорела линия дробления, обгорели колеса и резиновая крошка. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — сообщает ГУ МЧС России по Томской области.
Пожар был ликвидирован в 08:35. Пострадавших нет, причина возникновения огня устанавливается. В тушении пожара было задействовано 30 человек и 8 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU