2019-10-17T07:39:54+03:00
Образование и работа

В Томске вновь пройдут чемпионаты WorldSkills для молодежи и профи 50+

Будущие работодатели смогут увидеть, что умеют нынешние студенты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Чемпионат покажет, что приобретенные навыки в техникумах отвечают современным профессиональным стандартамЧемпионат покажет, что приобретенные навыки в техникумах отвечают современным профессиональным стандартамФото: "КП" Архив
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«Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых» пройдут в ноябре на 20 площадках региона. Об этом сообщили в областной администрации.

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» и II региональный чемпионат «Навыки мудрых» пройдут с 11 по 15 ноября. В соревнованиях поучаствуют более 350 школьников, студентов техникумов, колледжей и вузов, а также специалистов старшей возрастной категории.

В качестве экспертов результаты конкурсантов будут оценивать более 400 человек.

Как отметила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила, региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых» демонстрируют развитие системы профессионального образования в Томской области. Она указала на необходимость привлекать бизнес-партнеров на соревнования не только в качестве экспертов, но и как потенциальных работодателей.

«Эксперты должны увидеть в конкурсантах своих будущих работников, убедиться, что компетенции, приобретенные ими в техникумах и вузах, отвечают современным профессиональным стандартам», — добавила Людмила Огородова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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