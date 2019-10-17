Ко Дню народного единства томичи напишут Большой этнографический диктант
Эта традиционная акция пройдет 1 ноября во всех уголках России и за рубежом. Она посвящена празднику – Дню народного единства.
Участниками диктанта могут стать все желающие. Возрастных ограничений тоже нет.
Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 общих вопросов для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября, а индивидуальные результаты — 12 декабря.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте акции с 1 по 4 ноября будет доступно онлайн тестирование.
ИСТОЧНИК KP.RU