2019-10-17T07:30:22+03:00
Общество

Ко Дню народного единства томичи напишут Большой этнографический диктант

Все желающие могут проверить свои знания географии и истории
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На написание диктанта участникам дается 45 минутНа написание диктанта участникам дается 45 минутФото: из открытых источников
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Эта традиционная акция пройдет 1 ноября во всех уголках России и за рубежом. Она посвящена празднику – Дню народного единства.

Участниками диктанта могут стать все желающие. Возрастных ограничений тоже нет.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 общих вопросов для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября, а индивидуальные результаты — 12 декабря.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте акции с 1 по 4 ноября будет доступно онлайн тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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