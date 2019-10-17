В томском Горсаду будет восстановлено озеро

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-17T07:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой осенью на территории Городского сада в Томске начались работы по благоустройству береговой линии озера.

В настоящее время берег очищен от сорной растительности, ведутся работы по укреплению берегов.

Уже к лету 2020 года возле озера в Городском саду появятся уютная беседка для отдыха, деревянная терраса возле береговой линии, с которой будет удобно прикармливать питомцев озера и дополнительные конструкции с посадочными местами.

Благоустройство озер и городских водоемов также является одной из задач властей города. Так в Советском районе Томска в этом году благоустроено озеро по ул. Сибирская, 104/7, на котором обитают особи уток. Работы проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Вокруг водоема сооружены дорожки из плитки, сделан металлический мостик и ограждение, установлены садовые диваны и урны, планируется озеленение. Также водоем был очищен от зарослей камышей, грязи и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU