2019-10-17T06:50:53+03:00
Общество

Назначен новый председатель Арбитражного суда Томской области

Стаж работы нового главы составляет 22 года
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Президент РФ Владимир Путин своим указом № 496 от 14.10.2019 г. назначил председателем Арбитражного суда Томской области бывшего заместителя председателя суда Дмитрия Янущика.

Янущик занимал в учреждении должность заместителя председателя суда с 2016 года. С июля 2009 года, как председатель судебного состава коллегии занимался рассмотрением экономических споров гражданских и иных правоотношений.

Также известно, что последние 12 лет председателем суда являлась Валентина Луконкина. Она дважды назначалась указом президента на шестилетний срок. 28 августа 2019 года она подала в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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