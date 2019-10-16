Как выйти на рынки будущего расскажут в Томске

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-16T10:23:14+03:00

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17 октября, в четверг в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится конференция «Маркетинг для выхода на рынки 2035». Время проведения – с 10 до 16 часов.

Спикеры из Томска, Барнаула, Новосибирска и Москвы соберутся в Томске, чтобы рассказать предпринимателям, как инновационной компании выйти на рынки будущего и международные рынки, и какими современными маркетинговыми инструментами этого достичь, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Также отмечается, что участники конференции обсудят продвижение IT-проекта средствами интернет-маркетинга, искусственный интеллект в продвижении товаров, инновации в бизнесе, продвижение продукта на зарубежных рынках, NEO-маркетинг, Growth Hacking и другие темы.

На мероприятие приглашаются руководители организаций, специалисты отделов маркетинга, продвижения и продаж томских инновационных и промышленных компаний, представители университетов и научных центров.

Организатором конференции является департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU