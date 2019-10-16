В музее «Профессорская квартира» в Томске воссоздан интерьер начала XX века

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-16T08:38:01+03:00

Старинный дом был отреставрирован несколько лет назад Фото: из открытых источников

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В центре Томска открылся частный музей с оригинальной экспозицией, посвященной быту томской профессуры начала прошлого века. Новый музей расположен в отреставрированном старинном деревянном доме, построенном по проекту знаменитого томского архитектора Викентия Оржешко.

Здание по адресу ул. Кузнецова, 30 хорошо известно любителям деревянной архитектуры Томска, а также знатокам истории музыки – в этом доме вырос композитор Эдисон Денисов.

«Музей был воссоздан при помощи исторических фотографий, картин, воспоминаний современников и погружает в атмосферу жизни начала ХХ века, со старинной мебелью, часами и фотографиями», - сообщили в мэрии Томска, подчеркнув, что создателем музея выступил новосибирский бизнесмен Илья Атапин, который уже 25 лет коллекционирует антикварные предметы мебели и быта.

Предметы из коллекции Ильи Атапина можно трогать, в отличие от экспонатов в других музеях. Фото: мэрия Томска

«Он приехал в Томск пять лет назад, когда его сын решил поступать на исторический факультет в ТГУ, и был впечатлен деревянной архитектурой Томска. Предприниматель приобрел для сына квартиру в деревянном доме, которая принадлежала известному композитору Эдисону Денисову, после чего у него возникла идея создать в этом доме музей, и заодно продемонстрировать антикварные изделия. Было решено воссоздать не быт не конкретного человека, а собирательного образа профессора начала XX века, живущего в Томске», - рассказали в горадминистрации.

Директором музея стала культуролог, искусствовед и экскурсовод Екатерина Кирсанова. По ее словам, «Профессорская квартира» уже вызвала большой интерес у томичей, так что расписание экскурсий на ближайшее время уже составлено.

ИСТОЧНИК KP.RU