«День призывника» пройдет на этой неделе в Томске
Традиционное праздничное мероприятие, посвященное осеннему призыву состоится 17 октября на территории Института военного образования НИИ ТГУ (ул. Лыткина, 11). Начало в 14:00.
Торжественная часть пройдет на плацу. Будущих солдат, которые в ближайшее время отправятся на службу, поздравят представители Военного комиссариата Томской области и города, администрации Томска и Института военного образования ТГУ, представители Томской епархии Русской православной церкви.
В празднике примут участие около 200 ребят из Томска и Томского района в возрасте от 16 до 18 лет.
Бойцы Войсковой части № 3481 из Северска продемонстрируют для будущих призывников пример рукопашного боя. Завершится праздник экскурсией по Институту военного образования, на которой будут показаны средства связи и военная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU