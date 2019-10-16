«День призывника» пройдет на этой неделе в Томске

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-16T08:11:45+03:00

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Традиционное праздничное мероприятие, посвященное осеннему призыву состоится 17 октября на территории Института военного образования НИИ ТГУ (ул. Лыткина, 11). Начало в 14:00.

Торжественная часть пройдет на плацу. Будущих солдат, которые в ближайшее время отправятся на службу, поздравят представители Военного комиссариата Томской области и города, администрации Томска и Института военного образования ТГУ, представители Томской епархии Русской православной церкви.

В празднике примут участие около 200 ребят из Томска и Томского района в возрасте от 16 до 18 лет.

Бойцы Войсковой части № 3481 из Северска продемонстрируют для будущих призывников пример рукопашного боя. Завершится праздник экскурсией по Институту военного образования, на которой будут показаны средства связи и военная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU