2019-10-16T07:10:07+03:00
Звезды

Литературный марафон по чтению «12 стульев» состоится в Томске

Событие пройдет в рамках проекта ТГУ «Открытый университет»
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В четверг, 17 октября, томичи смогут принять участие в восьмичасовом чтении романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

Такое мероприятие пройдет уже в пятый раз. В прошлые годы томичи проводили марафоны по чтению повести Виктора Колупаева «Фирменный поезд «Фомич», произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Евгения Онегина» Александра Пушкина.

В этом году произведение выбрали в ходе голосования в сообществе «Открытого университета» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый год мы стараемся дополнить основное литературное действие небольшими интерактивами. Традиционно при входе в зал вас будет ждать тематическая фотозона. В этом году также у вас будет отличная возможность испытать себя в интеллектуальных видах спорта: разгадать пару кроссвордов с обворожительной Эллочкой-людоедкой и схлестнуться в настоящей борьбе в шахматной партии с великим Васюковским гроссмейстером», — сообщают организаторы.

Чтения состоятся в президентском зале Научной библиотеки ТГУ 17 октября с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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