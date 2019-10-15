Томский государственный университет оказался в десятке сильнейших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-15T13:21:47+03:00

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Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии, сообщила во вторник пресс-служба университета.

Университет улучшил свои показатели по таким критериям, как репутация среди академических экспертов и работодателей, количество научных статей.

Ранее сообщалось, что ТГУ улучшил свои позиции в рейтинге британского агентства QS, составленном для стран Восточной Европы и Центральной Азии на 2020 год. Вуз поднялся на пять строчек и занял восьмую строку рейтинга, в котором всего оцениваются 350 университетов.

"По числу студентов на одного преподавателя и числу преподавателей, имеющих ученую степень, университет получил максимальную оценку – 100 баллов. Практически такой же результат у ТГУ и по числу иностранных студентов, где университет занимает восьмое место", – сообщает пресс-служба вуза.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский подчеркивает, что ТГУ не просто улучшил свои позиции, а вошел в 10 сильнейших вузов Европы и стран Азии, это подтверждает правильность выбранного вектора на формирование экосистемы вуза и на экспорт образовательных технологий. Перво место среди российских университетов по количеству иностранных студентов является показателем высококачественного обучения в Томском государственном университете.

ИСТОЧНИК KP.RU