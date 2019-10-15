2019-10-15T12:18:50+03:00
Звезды

Томичи научатся печь блинчики с кедровым молочком и готовить деликатесы

Увлекательные кулинарные уроки ждут посетителей на агропромышленной выставке
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

18-19 октября в томском Дворце зрелищ и спорта состоится XXI Межрегиональная выставка «Золотая осень. Урожай – 2019». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и кулинарии.

Так, 18 октября в 12 часов бренд-шеф студии вкуса «Лофт» Денис Марачковский научит всех желающих выпекать блинчики из кедрового молочка с ягодным кремом и делать мороженое из еловой шишки. Также он покажет, как приготовить деликатесы с сибирским «акцентом» – пасту из гречневой муки с томленой птицей и копчеными грибами, судака в темпуре, лосятину вок с папоротником и овощами, зеленые пельмени со щукой в сливочном креме с овощной икрой и зеленью. В конце мастер-классов состоится дегустация.

В этот же день на выставке развернется парк ремесел — с 12 до 16 часов пройдут познавательные мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, лозы и глины.

Для маленьких посетителей подготовлена насыщенная программа. В 13 часов актеры театра «Скоморох» проведут игровое представление с мастер-классом, в 15 и 17 часов детей будут развлекать аниматоры Хобби-центра. В 16 часов на основной сцене выставки эксперты томского облпотребсоюза научат ребят расписывать медово-имбирные пряники и оформлять капкейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский государственный университет оказался в десятке сильнейших вузов Восточной Европы и Центральной Азии
В Академическом лицее Томска открывается научный клуб «Фабрика миров»
Специалисты говорят об опасном уровне загрязнения воздуха в Томске
Томский губернатор отмечен за успешный переход региона на «цифру»
Международный фестиваль ледовой скульптуры пройдет в Томске
Международный фестиваль ледовой скульптуры пройдет в Томске
В Томске пройдет около 200 экскурсий за две недели
Каждая третья томичка в декрете готова пройти экспресс курсы
В Томской области задержана группа подозреваемых в незаконной рубке древесины
Организация перечислила более 7 млн рублей томскому предприятию-банкроту
В Томскую область поступила вакцина против гриппа для пожилых людей
В Томской области задержан мужчина, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин
В Томской области за выходные ликвидировано семь лесных пожаров
Знаменитый СИЗО «Матросская тишина» возглавил выходец из Томска