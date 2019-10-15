Томичи научатся печь блинчики с кедровым молочком и готовить деликатесы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-15T12:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

18-19 октября в томском Дворце зрелищ и спорта состоится XXI Межрегиональная выставка «Золотая осень. Урожай – 2019». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и кулинарии.

Так, 18 октября в 12 часов бренд-шеф студии вкуса «Лофт» Денис Марачковский научит всех желающих выпекать блинчики из кедрового молочка с ягодным кремом и делать мороженое из еловой шишки. Также он покажет, как приготовить деликатесы с сибирским «акцентом» – пасту из гречневой муки с томленой птицей и копчеными грибами, судака в темпуре, лосятину вок с папоротником и овощами, зеленые пельмени со щукой в сливочном креме с овощной икрой и зеленью. В конце мастер-классов состоится дегустация.

В этот же день на выставке развернется парк ремесел — с 12 до 16 часов пройдут познавательные мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, лозы и глины.

Для маленьких посетителей подготовлена насыщенная программа. В 13 часов актеры театра «Скоморох» проведут игровое представление с мастер-классом, в 15 и 17 часов детей будут развлекать аниматоры Хобби-центра. В 16 часов на основной сцене выставки эксперты томского облпотребсоюза научат ребят расписывать медово-имбирные пряники и оформлять капкейки.

ИСТОЧНИК KP.RU