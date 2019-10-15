Специалисты говорят об опасном уровне загрязнения воздуха в Томске

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-15T09:50:53+03:00

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Экспериментальные станции мониторинга качества воздуха CityAir зафиксировали опасность. Полученные данные говорят о существенном увеличении уровня загрязнения воздуха частицами PM2,5 до уровня 8 баллов из 10 возможных.

Самая высокая концентрация загрязнения зафиксировала станция на ул. Ивана Черных – 218 мкг/ м³, 8 баллов по шкале Air Quality Index, этому уровню дается характеристика «очень вредно». На Академическом проспекте воздух немного чище – 187 мкг/ м³, но и эта концентрация оценивается как «очень вредно».

Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров, считает, что причиной увеличения концентрации стали пожары и теплая погода:

Эпизоды повышенного загрязнения в Томске наблюдаются редко. Так, в сентябре среднесуточные значения показателя PM2,5 на всех станциях находились в допустимых пределах. Большинство эпизодов повышенного загрязнения воздуха в Томске в последние годы связано с переносом дыма от лесных пожаров, действующих за пределами города».

ИСТОЧНИК KP.RU