Томский губернатор отмечен за успешный переход региона на «цифру»
Генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко направил губернатору Томской области Сергею Жвачкину благодарственное письмо за вклад в переход национального телевещания с аналогового формата на цифровой. Напомним, в целом Россия завершила переход на «цифру» вчера, 14 октября. В Томской области формат вещания сменился на более современный раньше, 3 июня.
Глава РТРС поблагодарил главу региона «за вклад в подготовку к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов, за мудрость, решительность и профессионализм, обеспечившие плавный и комфортный переход жителей на прием 20 обязательных общедоступных телеканалов в современном цифровом формате».
«Смена телевизионных форматов в Томской области, которая в самом деле у нас прошла без потрясений – это результат не одного месяца планомерной работы связистов, руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, – заметил в ответ Сергей Жвачкин.
– Нам пришлось принять немало как технических, так и управленческих решений, чтобы помочь людям перейти на «цифру».
Это и прямая социальная поддержка малообеспеченных, и помощь в приобретении спутникового оборудования».
ИСТОЧНИК KP.RU