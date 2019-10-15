Томский губернатор отмечен за успешный переход региона на «цифру»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-15T09:26:27+03:00

Жители самых отдаленных уголков области могут смотреть сразу 20 телеканалов в цифровом качестве. Фото: из открытых источников

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Генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко направил губернатору Томской области Сергею Жвачкину благодарственное письмо за вклад в переход национального телевещания с аналогового формата на цифровой. Напомним, в целом Россия завершила переход на «цифру» вчера, 14 октября. В Томской области формат вещания сменился на более современный раньше, 3 июня.

Глава РТРС поблагодарил главу региона «за вклад в подготовку к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов, за мудрость, решительность и профессионализм, обеспечившие плавный и комфортный переход жителей на прием 20 обязательных общедоступных телеканалов в современном цифровом формате».

«Смена телевизионных форматов в Томской области, которая в самом деле у нас прошла без потрясений – это результат не одного месяца планомерной работы связистов, руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, – заметил в ответ Сергей Жвачкин.

– Нам пришлось принять немало как технических, так и управленческих решений, чтобы помочь людям перейти на «цифру».

Это и прямая социальная поддержка малообеспеченных, и помощь в приобретении спутникового оборудования».

ИСТОЧНИК KP.RU