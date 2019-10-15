Международный фестиваль ледовой скульптуры пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-15T09:42:23+03:00

Участие в нем примут 20 команд со всего мира

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Мероприятие начнется 15 декабря и будет идти целую неделю. Местом проведения, по традиции, станет площадь Новособорная. Это значит, что томичи и гости города смогут увидеть, как создаются ледовые арт-объекты и сфотографироваться в готовых декорациях, начиная с 21 декабря.

По решению жюри, для соревнований в искусстве резьбы по льду, будут отобраны 20 команд. 7 заявок из разных городов уже поступили в оргкомитет.

В этом году фестиваль посвящен 415-летию Томска и скульпторы должны будут создать работы, связанные с историей города и его современностью. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря на празднике, когда на главной городской ёлке зажгутся новогодние огни.

Итоги фестиваля будут подведены 21 декабря на городском празднике, также в этот день будут зажжены огни на главной городской ёлке.

ИСТОЧНИК KP.RU