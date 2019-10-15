Международный фестиваль ледовой скульптуры пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-15T09:01:45+03:00

Участие в нем примут 20 команд со всего мира

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В администрации Томска прошло заседание оргкомитета по подготовке к Международному фестивалю ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

Фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет с 15 по 21 декабря на площади Новособорной. Он будет посвящен 415-летию нашего города. 20 команд-участников создадут ледовые скульптуры, которые накануне Нового года украсят Новособорную площадь, сообщает администрация города.

В настоящее время подано уже 7 предварительных заявок на участие в фестивале.

«Хрустальный Томск» - самый зрелищный зимний фестиваль. Скульпторы из разных городов нашей страны и мира съезжаются в Томск вот уже шестой год подряд. С каждым годом мастерство участников растет, и фестиваль становится все зрелищнее и интереснее. В этом году мы посвятили его 415-летию Томска и надеемся, что команды проявят свою фантазию и представят работы, связанные с историей нашего города и его современностью», - отметил мэр Томска.

Итоги фестиваля будут подведены 21 декабря на городском празднике, также в этот день будут зажжены огни на главной городской ёлке.

ИСТОЧНИК KP.RU