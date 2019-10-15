В Томске пройдет около 200 экскурсий за две недели

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-15T08:20:39+03:00

Томичи смогут познакомиться с работой предприятий, посмотреть, как там все устроено. Фото: "КП" Архив

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В Томской области проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов». Это значит, что крупнейшие предприятия региона «откроют двери» для школьников, студентов и их родителей.

С 14 по 28 октября будет организовано около двухсот экскурсий в компании и на производственные площадки. Среди предприятий: «Почта России», компании «Томская генерация», «Лента», «ЛАМА», Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, племзавод «Заварзинский», а также Управление МВД России по Томской области, Томский региональный центр крови и другие.

В рамках акции запланированы мастер-классы, игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания.

«Неделя без турникетов» проходит два раза в год (в апреле и в октябре) и является частью федерального профориентационного проекта «Работай в России!».

Узнать, как записаться, можно по телефону: 46-98-08.

ИСТОЧНИК KP.RU