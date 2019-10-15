В Томске пройдет около 200 экскурсий за две недели
В Томской области проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов». Это значит, что крупнейшие предприятия региона «откроют двери» для школьников, студентов и их родителей.
С 14 по 28 октября будет организовано около двухсот экскурсий в компании и на производственные площадки. Среди предприятий: «Почта России», компании «Томская генерация», «Лента», «ЛАМА», Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, племзавод «Заварзинский», а также Управление МВД России по Томской области, Томский региональный центр крови и другие.
В рамках акции запланированы мастер-классы, игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания.
«Неделя без турникетов» проходит два раза в год (в апреле и в октябре) и является частью федерального профориентационного проекта «Работай в России!».
Узнать, как записаться, можно по телефону: 46-98-08.
ИСТОЧНИК KP.RU