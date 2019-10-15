С 14 октября в Томской области проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов»
В течение двух недель крупнейшие предприятия региона проведут дни открытых дверей для школьников, студентов и их родителей.
В рамках акции будет проведено около двухсот экскурсий в компании и на производственные площадки. «Школьники и студенты смогут познакомиться с реальным производством и узнать о возможностях трудоустройства в организации», — уточняет начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.
В акции принимают участие более 100 предприятий, среди них «Почта России», компании «Томская генерация», «Лента», «ЛАМА», Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, племзавод «Заварзинский», а также управление МВД России по Томской области, Томский региональный центр крови и другие, сообщается на портале администрации Томской области.
В программе акции запланированы мастер-классы, игры, встречи с успешными работниками предприятий и родительские собрания.
«Неделя без турникетов» проходит два раза в год (в апреле и в октябре) и является частью федерального профориентационного проекта «Работай в России!».
ИСТОЧНИК KP.RU