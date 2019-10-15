Каждая третья томичка в декрете готова пройти экспресс курсы

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-15T07:45:02+03:00

Молодые мамы смогут найти работу, чтобы совмещать это с уходом за малышом Фото: "КП" Архив

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Томички в отпуске по уходу за ребенком готовы пройти переквалификацию. К такому выводу пришли в областном департаменте труда и занятости.

По итогам опроса почти 2000 женщин, находящихся в декрете или воспитывающих детей до семи лет, многие хотят выйти на работу.

Как сообщила начальник департамента Светлана Грузных, 33 процента женщин выразили готовность пройти краткосрочные курсы профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации по направлению службы занятости.

- При этом из тех, кто желает обучаться, 42 процента хотят освоить новую специальность, 25 процентов пройти профессиональную переподготовку, — уточнила Грузных.

По итогам опроса сформирован реестр потенциальных участниц национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».

Проект будет запущен в 2020 году и даст возможность пройти бесплатное обучение женщинам, находящимся в декрете или не состоящим в трудовых отношениях.

Узнать, какие есть вакансии, и поучаствовать в опросе можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU