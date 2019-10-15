В Томской области задержана группа подозреваемых в незаконной рубке древесины

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-15T07:18:09+03:00

Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

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Сотрудниками ОМВД России по Томскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что в лесном массиве, расположенном в окрестностях деревни Итатка Томского района группа неустановленных лиц совершает незаконную рубку деревьев.

Сотрудники полиции задержали группу местных жителей, осуществляющих распил древесины на сортимент и ее погрузку. Место происшествия – район Александровского урочища Прикульского участкового лесничества Корниловского лесничества Томской области.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты грузовые автомобили, бензопилы, спилы с пня и сортиментов, подготовленных к вывозке, сортименты деревьев хвойных пород в количестве 90 штук, сообщает управление МВД по Томской области.

Следственным отделом ОМВД России по Томскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU