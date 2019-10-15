Организация перечислила более 7 млн рублей томскому предприятию-банкроту

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-15T07:16:54+03:00

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Конкурсный управляющий компании «Асинолесэкспорт» обратился в суд. Предприятие требовало взыскать с одной из организаций более 7,5 млн. рублей, задолжавшей им по договору подряда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

Сотрудник отдела судебных приставов по Асиновскому району донесла до должника решение суда, однако, компания его проигнорировала.

Не помог и запрет регистрационных действий с транспортом в ГИБДД. Но через 5 дней пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 500 тысяч рублей, причем, со счета должника. В результате был взыскан не только долг, но и крупная сумма финансовой санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU