2019-10-15T07:16:54+03:00
Экономика

Организация перечислила более 7 млн рублей томскому предприятию-банкроту

Крупный долг погашен после предупреждения арестовать счет
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Не желая ареста счета, должник предпочел выполнить обязательстваНе желая ареста счета, должник предпочел выполнить обязательстваФото: "КП" Архив
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Конкурсный управляющий компании «Асинолесэкспорт» обратился в суд. Предприятие требовало взыскать с одной из организаций более 7,5 млн. рублей, задолжавшей им по договору подряда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

Сотрудник отдела судебных приставов по Асиновскому району донесла до должника решение суда, однако, компания его проигнорировала.

Не помог и запрет регистрационных действий с транспортом в ГИБДД. Но через 5 дней пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 500 тысяч рублей, причем, со счета должника. В результате был взыскан не только долг, но и крупная сумма финансовой санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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