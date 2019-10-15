В Томскую область поступила вакцина против гриппа для пожилых людей

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-15T06:42:14+03:00

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Поступившую партию в течение недели облздрав распределит между медучреждениями региона

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На днях в Томскую область было доставлено 129 тысяч доз отечественной вакцины от гриппа «Совигрипп» для пожилых людей старше 60 лет, сообщает администрация Томской области.

С 21 октября пожилые люди смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства.

«Вакцинация позволяет избежать заболевания, либо перенести его в легкой форме, без возможных тяжелых осложнений», — отметил заместитель начальника департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Сделать прививку в поликлинике по месту жительства могут все желающие бесплатно. Медики особенно рекомендуют привиться людям, входящим в группы риска: детям с шести месяцев, дошкольникам, школьникам, студентам, работникам образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным женщинам и призывникам.

С начала сентября прививку от гриппа поставили более 167 тысяч жителей Томской области. Это 37,5% от общего плана прививочной кампании.

По итогам эпидсезона 2018—2019 годов прививку от гриппа поставили более 458 тысяч жителей региона, из них 114 786 — дети, 343 477 — взрослые.

В Томской области работает круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения по вопросам вакцинации и профилактики гриппа «Осторожно: грипп!». Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (бесплатный звонок с сотовых телефонов и для жителей Томской области).

ИСТОЧНИК KP.RU