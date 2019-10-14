В Томской области задержан мужчина, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-14T13:38:51+03:00

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По данным Следственного комитета РФ по Томской области с 2004 по 2017 годы в городе Стрежевом было зафиксировано несколько фактов изнасилований.

По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории города Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом. Им оказался 60-летний житель города Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование) и статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на портале Следственного комитета России по Томской области.

В настоящее время расследование продолжается, идет допрос свидетелей, назначен судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU