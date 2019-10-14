На Кузнечном взвозе Томска могут поставить садовые диваны

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-14T06:36:11+03:00

Через это место ежедневно проезжают и проходят десятки тысяч томичей и гостей города Фото: из открытых источников

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Одну из наиболее старых улиц Томска Кузнечный взвоз могут благоустроить в 2020-м году. Территория входит в число лидеров среди предложений жителей Октябрьского района для подачи на финансирование по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время в Томске продолжаются общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств.

«Горожане активно поддержали идею благоустройства Кузнечного взвоза на участке от въездного знака «Октябрьский район» до пл. Соляной. Разработчики проекта предложили отремонтировать здесь лестничный спуск, заменить ограждения и обустроить сквер, высадив «живую» изгородь, деревья, кустарники и цветы. Для удобства горожан предлагалась установить садовые диваны и оформить входные группы. Участники общественных обсуждений предложили насытить это пространство информацией об истории Томска. Также среди пожеланий томичей было продумать варианты размещения здесь пандусов и велосипедной дорожки», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

- Приглашаю всех принять участие в рейтинговом голосовании, которое стартует 21 октября и завершится 1 ноября, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Нам необходимо выбрать 8 территорий, которые мы преобразим за счет федеральных средств в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU