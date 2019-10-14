Под Томском задержан мужчина, собравший 600 гр. конопли
В деревне Чилино Кожевниковского района сотрудниками полиции пойман 36-летний мужчина, промышлявший сбором «веселых» растений. К моменту задержания гражданин успел сделать основательные запасы запрещенного сырья.
«По предварительной информации, находясь в районе улицы Городок села Чилино, осуществил сбор верхушек и листьев дикорастущей конопли, в результате чего незаконно получил наркотическое средство растительного происхождения рода конопля общей массой 611 грамм», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сборщику конопли грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU