Под Томском задержан мужчина, собравший 600 гр. конопли

СЕГОДНЯ 06:01 2019-10-14T06:01:14+03:00

Момент задержания. Фото: УМВД по ТО

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В деревне Чилино Кожевниковского района сотрудниками полиции пойман 36-летний мужчина, промышлявший сбором «веселых» растений. К моменту задержания гражданин успел сделать основательные запасы запрещенного сырья.

«По предварительной информации, находясь в районе улицы Городок села Чилино, осуществил сбор верхушек и листьев дикорастущей конопли, в результате чего незаконно получил наркотическое средство растительного происхождения рода конопля общей массой 611 грамм», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Сборщику конопли грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU