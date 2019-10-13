2019-10-13T16:11:56+03:00
Происшествия

Бадогом по хребтине: томские дороги выйдут патрулировать старушки

За соблюдением ПДД в городе Асино будет наблюдать «Бабушкин патруль»
Татьяна Щукина
Поделиться:
При виде пожилого инспектора нарушителям должно стать как минимум стадноПри виде пожилого инспектора нарушителям должно стать как минимум стадноФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Томское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило о запуске нового проекта, направленного на повышение безопасности на дорогах. Отныне инспекторам ГИБДД в их нелегком деле будут помогать инициативные пожилые гражданки. Проект будет проводиться в городе Асино.

«Сейчас на многих пешеходных переходах, особенно вблизи учебных заведений будут дежурить активистки «Бабушкиного патруля», которые проследят за неукоснительным соблюдением правил дорожного движения всеми участниками», — заявили в пресс-службе ТРО «Единой России».

Пенсионерки сосредоточат свое внимание не нерегулируемых пешеходных переходах, где больше всего проблем. В частности, активистки проследят за тем, чтобы пешеходы смотрели налево и направо, а не ломились, не глядя на проезжую часть, чем грешат, как взрослые, так и дети. Как будут влиять на нарушителей энергичные женщины? Очевидно, словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24