Бадогом по хребтине: томские дороги выйдут патрулировать старушки

13 Окт. 16:11 2019-10-13T16:11:56+03:00

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Томское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило о запуске нового проекта, направленного на повышение безопасности на дорогах. Отныне инспекторам ГИБДД в их нелегком деле будут помогать инициативные пожилые гражданки. Проект будет проводиться в городе Асино.

«Сейчас на многих пешеходных переходах, особенно вблизи учебных заведений будут дежурить активистки «Бабушкиного патруля», которые проследят за неукоснительным соблюдением правил дорожного движения всеми участниками», — заявили в пресс-службе ТРО «Единой России».

Пенсионерки сосредоточат свое внимание не нерегулируемых пешеходных переходах, где больше всего проблем. В частности, активистки проследят за тем, чтобы пешеходы смотрели налево и направо, а не ломились, не глядя на проезжую часть, чем грешат, как взрослые, так и дети. Как будут влиять на нарушителей энергичные женщины? Очевидно, словом.

ИСТОЧНИК KP.RU