В Томске осужден мужчина, пытавшийся изнасиловать 67-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-11T11:40:21+03:00

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Томский районный суд вынес приговор по делу местного жителя, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено в ноябре 2018 года, когда 52-летний мужчина пригласил в гости 67-летнюю знакомую. Основательно выпив, хозяин квартиры предложил даме вступить с ним в половую связь, на что она отказалась. Рассерженный «кавалер» жестоко избил гостью, причинив ей ушиб головного мозга и переломы двух рёбер. Идею с изнасилованием он почти довел до конца, но отлучился в туалет, когда пожилой жертве удалось сбежать из его жилища.

В суде подсудимый вину не признал, утверждая, что не бил и не хотел насиловать пенсионерку. Восстановить память ему, возможно, удастся в течение следующих 5 лет, которые он проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU