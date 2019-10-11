«Сиреневый» сквер открылся на Черемошниках в Томске

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-11T11:14:29+03:00

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В Ленинском районе Томска на месте бывшего пустыря со старыми гаражами завершено благоустройство сквера, созданного на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Новое место отдыха расположилось на пересечении улиц Каховская и Героев Чубаровцев возле многоэтажного дома по ул. Крымская, 43.

Сквер обошелся бюджету в 4,7 млн рублей, подрядчиком выступила компания ООО «Армстрой». Отличительной особенностью пространства стали пешеходные дорожки из цветной тротуарной плитки и свежепосаженные деревья.

«Подрядчик посадил в сквере несколько яблонь. А на минувшей неделе в рамках субботника силами районной администрации и учащихся школы №54 и педагогического колледжа здесь было высажено 50 кустов сирени и 10 саженцев кедров», - сообщили в мэрии Томска выразив уверенность, что когда зеленые насаждения подрастут, место приобретет еще более уютный вид

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ИСТОЧНИК KP.RU