В центре Томска может появиться новый жилой комплекс

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-11T10:30:00+03:00

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Городские власти планируют перевести под общественно-жилую застройку земельный участок площадью около 4,7 гектара по адресу: улица Войкова, 51. На этой территории, ограниченной улицами Пролетарская, Войкова и переулками Дербышевский и Баранчуковский, ранее находился Томский завод измерительной аппаратуры, который прекратил свою работу.

Собственник земельного участка рассматривает вопрос о сносе капитальных объектов и планирует построить здесь жилищный комплекс жилплощадью около 14 тыс. кв. метров. Для реализации проекта он обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой перевести территорию промышленного назначения (П-3) в территорию общественно-жилого назначения (ОЖ).

Специалисты провели инвентаризацию смежно-расположенных территорий и объектов на предмет наличия образовательных и медицинских учреждений. Как показал анализ, территория не перегружена жилыми домами, при этом неподалеку расположены три здания школ (№ 2, 16 и 45), четыре корпуса детских садов (№ 71, 92, 46) и две поликлиники (№ 3 и НИИ курортологии). В перспективе территорию 45-й школы можно существенно увеличить, присоединив дополнительный земельный участок, и провести реконструкцию здания.

Комиссия приняла положительное решение, которое в целом соответствует градостроительной политике по выводу промышленных предприятий из центра города, а также реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда». Для внесения изменений в генеральный план Томска и правила землепользования и застройки решение предстоит обсудить на публичных слушаниях и утвердить на одном из ближайших заседаний гордумы.

Как сообщалось ранее, ОАО «ТЗИА» было признано банкротом в 2014 году. Имущественный комплекс завода неоднократно выставлялся на торги. В сентябре 2018-го процедура продажи основного имущества предприятия была завершена: за 32,5 млн рублей его приобрело ООО «Вира».

ИСТОЧНИК KP.RU