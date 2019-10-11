В Томске откроют две спортплощадки в Михайловской роще

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-11T11:08:32+03:00

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12 октября в 12.00 в Михайловской роще откроют две новые баскетбольные площадки. На торжественном открытии будут присутствовать две молодежные баскетбольные команды - ДЮСШ № 6 и спортивной школы «Кедр», а также руководители администрации Томска.

Благоустройство Михайловской рощи началось в 2015 году по инициативе мэра Томска Ивана Кляйна. Проведена частичная замена деревьев и кустарников, обустроены дорожки для пешеходов и велосипедистов, установлены садовые диваны и освещение. В 2018 году здесь появилась детская площадка «Лесная сказка». В спортивной зоне были установлены игровые элементы и гимнастические тренажеры.

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в течение лета в Михайловской роще были обустроены две баскетбольных площадки с искусственным покрытием. Вокруг площадок смонтировали специальное ограждение и освещение, выложили дополнительные пешеходные дорожки, сообщает мэрия Томска.

Территорию Михайловской рощи планируется продолжить благоустраивать и в следующие годы. На 2020 год запланирована реконструкция существующего футбольного поля.

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, в предыдущие годы на территории Михайловской рощи томичи уже играли в футбол, но баскетбола там никогда не было. Сейчас делается все необходимое для развития спортивной инфраструктуры и сооружений открытого типа, где могут заниматься все желающие.

Также на открытии баскетбольных площадок между командами спортивной школы №6 и баскетбольной командой спортивной школы «Кедр» состоится первый матч. Начало игры в 12.30.

ИСТОЧНИК KP.RU