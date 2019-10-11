2019-10-15T15:14:30+03:00
Общество

Пётр Чубик покидает пост ректора Томского политехнического университета

Официальное обращение Чубика к коллегам появилось на сайте университета
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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«Я принял решение оставить пост, который в течение 11 лет обязывал меня ежедневно и ежечасно нести ответственность за обеспечение высокого качества образования и науки в Национальном исследовательском Томском политехническом университете, делая его одним из лучших технических университетов страны. Настала пора передать эту ношу молодому поколению управленцев», – говорится в сообщении.

Также Петр Чубик подчеркнул, что путь преобразований будет продолжен и принесет вузу новые достижения и широкую мировую известность, прежде всего, высоким качеством своих выпускников.

Ранее сообщалось, что ректор ТПУ Пётр Чубик планирует занять пост президента ТПУ. Он заявил, что намерен продолжать работать на благо родного вуза и помогать новому ректору.

Петр Чубик занимает пост ректора с 2008 года. В 2013 году он был избран на эту должность второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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