В Томске судебные приставы наложили арест на бани-бочки из кедра

11 Окт. 08:07 2019-10-15T15:17:36+03:00

Специализированный товар попал под арест в счет погашения долга по налогам

Изменить размер текста: A A

Компания по изготовлению изделий из кедра задолжала 160 тысяч рублей налоговых платежей. Судебные приставы попытались взыскать деньги, но счета организации оказались нулевые. В результате было принято решение арестовать продукцию, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

«Сотрудник отдела судебных приставов по г. Северску выехала на предприятие с проверкой имущественного состояния и наложила арест на две бани-бочки – специализированные мобильные строения из кедра для дачных участков. Арест наложен на выставочные экземпляры продукции. Предварительно изделия оценены в 100 тыс. рублей каждое», – говорится в сообщении.

В ходе ареста руководители компании выразили намерение погасить долг. В случае неуплаты налогов в установленный срок, бани будут направлены на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU