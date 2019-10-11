В Томске пройдет квест «Ажиотаж здоровья»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-11T07:30:36+03:00

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13 октября с 13.00 до 16.00 на площади Новособорной команда проекта СибГМУ «Томская область – лаборатория здоровья» проведет для томичей игру-квест «Ажиотаж здоровья». Мероприятие позволит привлечь внимание к своему здоровью, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Участники во время квеста пройдут 10 «станций», каждая из которых направлена на разнообразные составляющие здорового образа жизни: рациональное питание, физическая активность, базовые знания о человеческой физиологии и другие.

«Сегодня довольно часто люди с воодушевлением говорят о здоровом образе жизни, но представление о нем у всех разное. Здоровый образ жизни – это больше, чем просто соблюдение режима питания, сна и проведение регулярных занятий спортом. Это то, что позволяет по-настоящему наслаждаться жизнью, оставаться активным, жизнерадостным и целеустремленным человеком с хорошим физическим и психологическим здоровьем на протяжении всей жизни. Участники в игровой форме смогут познакомиться с необходимыми практическими навыками по ведению здорового образа жизни», - рассказала руководитель проекта, главный специалист Департамента здравоохранения Томской области по медицинской профилактике, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии СибГМУ Юлия Самойлова.

Партнерами мероприятия выступают: Банк ВТБ Томск, Томское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

ИСТОЧНИК KP.RU