Полицейские закрыли незаконный игорный клуб на Каштаке

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-11T07:01:41+03:00

Любителям азартных игр придется искать другие способы расстаться с деньгами Фото: архив "КП"

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В Томске полиция пресекла деятельность незаконного игорного заведения, действовавшего в помещении остановочного комплекс по проспекту Мира. В клубе было организовано роведение азартных игр с использованием игорного оборудования и сети Интернет вне игровой зоны.

«Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр помещения, в ходе которого изъято игровое оборудование, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве заявили, что в отношении владельцев заведения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU