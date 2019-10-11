2019-10-11T07:01:41+03:00
Происшествия

Полицейские закрыли незаконный игорный клуб на Каштаке

Игровое оборудование изъято, возбуждено уголовное дело
Татьяна Щукина
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Любителям азартных игр придется искать другие способы расстаться с деньгамиЛюбителям азартных игр придется искать другие способы расстаться с деньгамиФото: архив "КП"
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В Томске полиция пресекла деятельность незаконного игорного заведения, действовавшего в помещении остановочного комплекс по проспекту Мира. В клубе было организовано роведение азартных игр с использованием игорного оборудования и сети Интернет вне игровой зоны.

«Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр помещения, в ходе которого изъято игровое оборудование, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве заявили, что в отношении владельцев заведения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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