Полицейские закрыли незаконный игорный клуб на Каштаке
В Томске полиция пресекла деятельность незаконного игорного заведения, действовавшего в помещении остановочного комплекс по проспекту Мира. В клубе было организовано роведение азартных игр с использованием игорного оборудования и сети Интернет вне игровой зоны.
«Сотрудниками правоохранительных органов произведен осмотр помещения, в ходе которого изъято игровое оборудование, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
В ведомстве заявили, что в отношении владельцев заведения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU